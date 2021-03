Chi sono le protagoniste dello spin-off di The Boys

12 March 2021 – 17:28

La serie di Amazon Prime Video The Boys si è rivelata un successo straordinario. Merito, in primis, dei protagonisti – supereroi politicamente scorretti –, delle scene pulp e delle trovate spettacolari e assurde (sì, stiamo pensando a una certa balena). Un tale riscontro non poteva non portarsi dietro un inevitabile spin-off: lo scorso ottobre il creatore Eric Kripke ha cominciato a parlare di una serie parallela ambientata nel tipico contesto dei college americani. Nelle scorse ore Variety ha confermato che Amazon Studios sta per ordinarlo ufficialmente; nel frattempo sono emersi anche i nomi delle due protagoniste che guideranno il giovane cast.

Si tratta di Lizze Broadway, già vista in The Rookie e Southland, che interpreterà la giovane supereroina Emma; e di Jaz Sinclair, che molti ricordano per il ruolo di Rosalind ne Le terrificanti avventure di Sabrina e che qui sarà Marie. Liberamente ispirato ai G-Men, un gruppo di supereroi adolescenti che erano un po’ la parodia degli X-Men, lo spin-off di The Boys sarà appunto ambientato nell’unico college americano dedicato alla formazione di ragazzi e ragazze con dote speciali; però, proprio nello stile della serie madre, sarà irriverente, passando dalle loro trasformazioni ormonali ai limiti morali che saranno disposti a oltrepassare.

Non ci sono altri dettagli ufficiali, ma è probabile che verranno resi noti presto. Altrettanto attesa è la terza stagione di The Boys, appunto, soprattutto dopo le dichiarazioni di Kripke: nei nuovi episodi sarà adattato anche l’Herogasm, uno degli archi narrativi più spinti e dissacranti di tutta la saga. Le riprese sono iniziate alla fine di febbraio ed è possibile che la serie diventerà disponibile verso la fine del 2021.

