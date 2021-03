5 serie israeliane da scoprire

Immersi come siamo in una produzione seriale dalle dimensioni fluviali, per la quale attingiamo soprattutto al pozzo infinito del mondo anglosassone (e più raramente da quello italiano o delle co-lab europee), spesso tendiamo a sottovalutare che là fuori ci sono altri mercati altrettanto fiorenti e interessanti. Fra questi uno dei più vivaci è sicuramente Israele, che – per esempio – ha sfornato un fiore all’occhiello come Unorthodox. Senza contare le versioni occidentali dei titoli made in Gerusalemme esportati altrove, come Homeland, Euphoria e Your Honor. Nell’ultimo ventennio, anche grazie alla liberalizzazione delle frequenze televisive interne e all’avvento di più competitor, la produzione israeliana è migliorata in quantità e in qualità. Gli Stati Uniti sono stati i primi ad accorgersi di questo trend, adattando nel 2005 il format di In treatment (poi arrivato anche in Italia e che prossimamente avrà un reboot statunitense), ma a tutt’oggi sono molti i titoli che non bisogna perdersi per esplorare nuove prospettive. Qui di seguito gli essenziali.

1. The Attaché

Arriva il 14 marzo su StarzPlay. Liberamente basata sulle vicende personali dello stesso creatore Eli Ben-David, che qui è anche regista e protagonista, questa miniserie racconta di Avshalom, musicista di successo, che decide di assecondare la carriera diplomatica della moglie Annabelle fresca di un incarico a Parigi. Dunque, tutta la famiglia si trasferisce nella capitale francese ma, dopo un primo entusiasmo, per lui, che non parla francese e si sente tagliato fuori da tutto, iniziano i problemi. A complicare la situazione, il momento storico: siamo nel novembre 2015, a pochi giorni dagli attentati al Bataclan che fanno sentire il protagonista ancora più straniero e sospetto. Il risultato è una bella riflessione su estraneità, pregiudizi e prospettive ribaltate.

2. Shtisel

Perfetta per i fan orfani di Unorthodox. Shtisel è un’altra grande produzione israeliana con protagonista una famiglia di ebrei ultraortodossi di Gerusalemme. Shulem Shtisel (Dov Glickman) è il rabbino capofamiglia che veglia sull’intero quartiere in modo che tutti seguano strettamente le regole dell’haredi, ovvero precetti religiosi che regolamentano l’abbigliamento, l’alimentazione, la separazione fra i sessi e il rifiuto della tecnologia. Però, il confronto con le comunità vicine reazionarie e i tentativi di alcuni membri di aprirsi alla modernità lo mette di fronte a una realtà meno monolitica e più vitale. La terza stagione, girata in piena pandemia, debutterà su Netflix il 25 marzo.

3. Losing Alice

È una delle più intriganti novità del catalogo di Apple Tv+. Losing Alice, serie definita neodrama, racconta la storia di una regista di mezza età – interpretata da Ayelet Zurer – alle prese con il protrarsi di una crisi creativa e con l’attrazione malata per una giovane e misteriosa sceneggiatrice, Sophie. Quest’ultima si intrufola nella vita matrimoniale della protagonista e stringe con lei una relaziona ambigua al punto da costringerla a mettere tutto in discussione e a ridefinire i limiti certi fra realtà e finzione. Losing Alice è sensuale e grottesca, che parte dalla concezione femminile del sé per mostrare i mille chiaroscuri del talento e del giudizio altrui.

4. Tehran

Tehran (ancora Apple Tv+) riscrive i canoni della solita spy story mediorientale, concentrandosi su una giovane haker israeliana di origini iraniane, Tamar Rabinyan, che viene mandata dal Mossad nella sua città natale per disinnescare un reattore nucleare; qualcosa va storto e la ragazza, con la nuova identità di Zhila Gorbanifar, è bloccata lì, costretta a fuggire da un omicidio che ha commesso per autodifesa. Accanto alla missione di sopravvivenza, la protagonista inizia un percorso che la riavvicina alle sue radici, riallacciando i rapporti con la famiglia e con alcuni gruppi di attivisti per la democrazia. Il mix intelligente d’azione e riflessive rende Tehran un gioiellino da scoprire, anche solo per abbattere parecchie aspettative. Nel gennaio 2021 ne stata ordinata la seconda stagione.

5. Fauda

Creata da Lior Raz e Avi Issacharoff, che hanno tratto ispirazione dalle proprie esperienze personali nell’esercito israeliano, Fauda (in arabo “caos”) è un altro progetto che cerca di rispondere – con realismo e profondità – al cliché delle trame spionistiche e militari tanto care a un certo sensazionalismo hollywoodiano. La prima stagione è stata girata durante la crisi di Gaza nel 2014 e anche la terza stagione, diffusa su Netflix tra il 2020 e 2021, torna negli stessi territori. Il protagonista è sempre Doron, comandante di un’unità del Mista’arvim, il controterrorismo di Israele, intento a rintracciare e catturare noti terroristi. Nonostante si tratti di una serie avvincente e piena di colpi di scena, bisogna comunque prenderla con le pinze: molti osservatori hanno fatto notare il punto di vista pro-Israele e l’assenza della prospettiva palestinese.

