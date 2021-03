Wombo, l’app che usa l’intelligenza artificiale per farti cantare hit musicali e meme

11 Marzo 2021 – 20:29

Elon Musk canta a ritmo di samba, Johnny Depp si lancia in una cover anni 80 e lo stesso può fare chiunque utilizzi gli algoritmi di intelligenza artificiale di quest'app che sta spopolando sui social. Il sistema anima foto statiche per far lanciare i protagonisti in esibizioni canore. La qualità non è eccelsa ma l'effetto colpisce.



Fonte: Fanpage Tech