Windows 10 21H1, Microsoft rilascia le immagini ISO

11 March 2021 – 10:06

Microsoft ha rilasciato le immagini ISO di Windows 10 21H1, ma per il download è necessaria l’iscrizione al programma Windows Insider.

Fonte: Punto Informatico