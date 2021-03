Visa scommette sulle pmi per la ripresa dopo la pandemia

11 March 2021 – 9:00

Foto: VisaLa crisi economica scatenata dalla pandemia da Covid-19 ha colpito duro le micro, piccole e medie imprese in tutto il mondo. Se l’anno appena passato è stato un incubo, il futuro non sembra certo essere un sogno: una ricerca di Visa rivela che il 65% delle pmi europee è preoccupato per il futuro delle proprie attività. “Le piccole e medie imprese costituiscono la spina dorsale dell’economia in Europa, generano più della metà del pil e due terzi dell’occupazione”, spiega Hemlata Narasimhan, senior vice-presidente merchant sales and acquiring Europe di Visa. “La pandemia – dice – ha colpito duramente le pmi non digitalizzate e in Italia, primo Paese in Europa ad accorgersi del Covid-19, i settori più colpiti sono stati turismo, artigianato, benessere oltre chiaramente a ristorazione e bar”.

Chi aveva investito in tecnologia e innovazione ha potuto reagire meglio ai nuovi paradigmi imposti dalle misure restrittive, che resteranno ancora, seppur auspicabilmente mitigate sull’onda della campagna vaccinale. Visa rileva che ormai l’80% delle transazioni sul suo circuito sono contactless e che l’ecommerce è sempre più popolare in Europa: in oltre dieci paesi la crescita delle vendite online è stata del +20% nell’ultimo anno, in Italia il balzo è stato del 30%.

“Le piccole e le microimprese – sottolinea Narasimhan – sono quelle cha hanno avuto più difficoltà e lentezza nel comprendere il valore del digitale. Ed è normale: realtà molto piccole e con pochissimi dipendenti che fanno praticamente tutto. Ciononostante, anche loro hanno iniziato ad aprirsi alle opportunità legate alla digitalizzazione”, aprendo canali ecommerce e superando la ritrosia verso i pagamenti con carta (ora per il 66% delle pmi è il metodo più veloce).

Hemlata Narasimhan, SVP Merchant Sales and Acquiring Europe di VisaPer aiutare piccole imprese a sviluppare competenze digitali, Visa con oltre 100 partner europei ha promosso l’iniziativa Where You Shop Matters. Da quando il programma è stato lanciato più di due milioni di piccole imprese hanno ricevuto supporto in tutta Europa, l’obiettivo è coinvolgere otto milioni di piccole e medie imprese in Europa e 50 milioni in tutto il mondo.

“Vogliamo rendere le pmi più resilienti e competitive, aiutandole a intercettare nuovi trend di consumo che sono sempre più digitali” per “adattarsi in un contesto che continuerà a cambiare rapidamente e in vista di una ripresa che sarà molto probabilmente guidata dal digitale”, aggiunge Narasimhan.

Cosa devono fare le pmi per essere competitive

Sono tre, secondo Narasimhan, i passi necessari da compiere dalle pmi per essere “competitive” e stare al passo con la rivoluzione digitale che sta cambiando il commercio in Europa. “Primo, dotarsi degli strumenti di accettazione delle diverse tipologie di pagamenti digitali: in Italia, ad esempio, stiamo lavorando con Banca Sella per dare a piccoli esercenti e professionisti strumenti di accettazione per pagamenti digitali e mobile”.

Secondo, è necessario “rafforzare o costruire la propria presenza digitale e online: abbiamo lanciato in Italia insieme a Nexi una piattaforma di strumenti digitali per dare alle piccole e micro imprese un tool kit per migliorare la loro presenza online, rafforzare le strategie di ecommerce, dotarsi delle soluzioni di accettazione di pagamento elettronico”. Terzo, “sensibilizzare i consumatori sull’importanza di sostenere gli esercenti locali. Anche per questo – spiega – abbiamo lanciato l’iniziativa Where you shop matters, con cui abbiamo contribuito a sensibilizzazione gli italiani sull’importanza di sostenere le piccole imprese”.

I cambiamenti nelle modalità di acquisto imposti dalla pandemia – con l’online inarrestabile e i pagamenti contactless – impongono quindi nuovi standard per professionisti, negozi di vicinato e pmi. I consumatori, chiosa Narasimhan, “stanno migrando sempre più verso modalità digitali ed è fondamentale essere consapevoli di questi cambiamenti, attrezzarsi degli strumenti giusti e delle competenze necessarie per intercettare le nuove e diverse modalità con cui i consumatori vogliono fare i propri acquisti e i propri pagamenti”.

The post Visa scommette sulle pmi per la ripresa dopo la pandemia appeared first on Wired.

Fonte: Wired