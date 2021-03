Twitter tra Spaces e le immagini a risoluzione 4K

11 March 2021 – 10:15

Novità per il social network di Jack Dorsey: il rollout di Spaces per tutti entro il mese prossimo e upload delle immagini in formato 4K.

