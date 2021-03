TikTok ha bloccato (più volte) l’attivista vegana che cantava contro McDonald’s

11 Marzo 2021 – 20:29

Nota all’interno dell’app e su altre destinazioni online come That Vegan Teacher, la donna si è guadagnata una sospensione permanente da TikTok che si ripercuote sui numerosi profili che sta aprendo a ripetizione per portare avanti la sua battaglia contro i maltrattamenti degli animali. Le ragioni non sono chiare.Continua a leggere



Nota all’interno dell’

Continua a leggere Nota all’interno dell’ app e su altre destinazioni online come That Vegan Teacher, la donna si è guadagnata una sospensione permanente da TikTok che si ripercuote sui numerosi profili che sta aprendo a ripetizione per portare avanti la sua battaglia contro i maltrattamenti degli animali. Le ragioni non sono chiare.

Fonte: Fanpage Tech