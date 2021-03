Presto ti troverai i Reel di Instagram tra le conversazioni di WhatsApp

11 March 2021 – 13:53

Lo ha riportato in queste ore WABetaInfo basandosi su informazioni non ufficiali. Il gruppo di Mark Zuckerberg potrebbe voler approfittare dell’onnipresenza di WhatsApp per mettere l’acceleratore alla popolarità dei Reel, mostrando queste clip magari in una sezione dedicata dell’app di messaggistica.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech