Oppo svela il top di gamma Find X3 Pro 5G e le varianti Neo e Lite

11 March 2021 – 13:15

(Foto: Oppo)Oppo ha tolto i veli dall’attesa nuova Find X3 Series che conta su tre smartphone come il prestante Oppo Find X3 Pro 5G e le due varianti Find X3 Neo 5G e Find X3 Lite 5G.Tutti e tre i dispositivi sono predisposti alla navigazione sui network di nuova generazione. Ecco tutte le caratteristiche, foto e prezzi.

Oppo Find X3 Pro

(Foto: Oppo)Tanta qualità a bordo dell’ammiraglia Oppo Find X3 Pro 5G, che punta forte su un design futuristico con il compartimento fotografico protagonista nelle linee così come nella lista delle specifiche hardware. Sono due le fotocamere primarie da 50 megapixel, una di tipo grandangolare (f/1.8) e una ultra grandangolare (f/2.2) con il sensore Sony IMX 766 di grandi dimensioni (1/1.56″) e alta resa che lavora insieme alla stabilizzazione elettronica e ottica e al sistema di elaborazione di immagini e video a 10 bit come le reflex, per acquisire, archiviare e visualizzare foto e video fino a 1 miliardo di colori.

A disposizione tutti i controlli manuali su valori iso, bilanciamento del bianco, velocità dell’otturatore e di messa a fuoco. Gli altri due sensori sono un tele da 13 megapixel con apertura f/2.4 e xoom 5x ibrido (20x digitale) e una macro da 3 megapixel e f/3.0. La fotocamera frontale è da 32 megapixel e f/2.4. Lato video, si può girare in 4k a 60 fps, ma anche slow motion full hd a 240 fps.

Con una scocca impermeabile ip68 che non teme la vita outdoor, Oppo Find X3 monta il chip Snapdragon 888 di Qualcomm, una batteria da 4500 mAh con ricarica veloce SuperVOOC 2.0 Flash Charge da 65 watt, ricarica AirVOOC Wireless Flash charge da 30 watt e anche la ricarica inversa. La ram è da 12 gb di tipo lpddr5, la memoria interna da 256 gb ufs 3.1. Il display è un amoled da 6,7 pollici con frequenza da 120 Hz, densità da 525 ppi, risoluzione qhd+ 3216 x 1440 pixel e certificazione hdr 10+.

La funzione Color Vision Enhancement parte dell’interfaccia ColorOs 11.2 (basata su Android 11), è una versione più ampia di Munsell 100 Hue Test per verificare il daltonismo e per garantire una visione ideale a ogni utente. Completano il quadro il wi-fi 6, bluetooth 5.2, nfc,

Il prezzo di Oppo Find X3 Pro 5G è di 1149,99 euro nei colori nero gloss, blu e bianco. Chi preordina riceverà in omaggio anche uno smartwatch Oppo Watch 46 mm, la cover kevlar, il sistema di ricarica AirVOOC 45 watt e la garanzia Oppo care, per un valore commerciale totale di 449 euro.

Oppo Find X3 Neo

(Foto: Oppo)Oppo Find X 3 Neo 5G monta il medesimo sensore di immagine Sony sulla lente principale con stabilizzazione ottica e elettronica dell’immagine; si trova poi un ultragrandangolo 16 megapixel f/2.2, un tele da 13 megapixel 5x ibrido (20x digitale) e un macro da 2 megapixel, con selfie camera da 32 megapixel e f/2,4. Il display da 6.55 pollici è un amoled da 90 Hz, full hd+ con hdr10 + e la batteria da 4500 mAh si ricarica in SuperVOOC flash 2.0 da 65 watt. Il processore è uno Snapdragon 865 con 12 gb di ram lpddr4 e 256 gb ufs 3.0

Il prezzo di Oppo Find X3 Neo 5G è di 799,99 euro nei colori nero e argento. Chi lo preordina riceverà un Oppo Watch 41 mm e gli auricolari Enco W51, per un valore commerciare totale di 349 euro.

Oppo Find X3 Lite

(Foto: Oppo)Oppo Find X 3 Lite 5G monta un sensore principale da 64 megapixel con apertura f/1.7, ultragrandangolo 8 megapixel f/2.2, un macro da 2 megapixel f/2.4 e una monochrome 2 megapixel f/2.2, con selfie camera da 32 megapixel e f/2,4. Il display da 6.55 pollici è un amoled da 90 Hz, full hd+ con hdr10 + e la batteria da 4300 mAh si ricarica in SuperVOOC flash 2.0 da 65 watt. Il processore è uno Snapdragon 765g con 8 gb di ram lpddr4 e 128 gb ufs 2.1

Il prezzo di Oppo Find X3 Lite 5G è di 499,99 euro nei colori argento, blu e nero. Chi preordina riceverà anche gli auricolari Enco X (valore 179 euro).

The post Oppo svela il top di gamma Find X3 Pro 5G e le varianti Neo e Lite appeared first on Wired.

Fonte: Wired