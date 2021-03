Lo zaino per fotografi che con una mossa diventa una borsa a tracolla

11 Marzo 2021 – 18:34

La rapidità di movimento è tutto o quasi per il fotografo alle prese con l’attimo da cogliere per lo scatto desiderato. Per riuscirci servono pazienza e dedizione, ma anche accessori in grado di semplificare il lavoro come The Top Shelf, lo zaino che diventa una borsa a tracolla e consente di accedere all’intera attrezzatura in poco più di 1 secondo. Una trovata che unisce comodità ed efficacia, come si può intuire dai primi secondi del video qui sopra.

Quando si vuole cambiare obiettivo o fotocamera, oppure trasferire la scheda di memoria da una macchina all’altra, la borsa-zaino diventa un alleato importante per non perdere attimi preziosi. Dotato di tasca interna specifica per laptop e una seconda per lo smartphone, conta su altri due tasche sulla parte frontale, il gancio per fissare il treppiede, ma soprattutto la clip che permette di chiudere e mantenere al sicuro la borsa (c’è anche la cerniera a supporto), che i due fondatori di Bevis Gear hanno ripreso dal sistema utilizzato per fissare i cofani delle auto da corsa.

Gli interessati a The Top Shelf, che finora ha raccolto oltre 860.000 euro con una campagna di crowdfunding, devono sborsare poco più di 200 euro e attendere il prossimo giugno per la consegna a domicilio.

