La Porsche di Pablo Escobar è in vendita (e costa tantissimo)

11 March 2021 – 14:29

La Porsche di Pablo EscobarTra le tante auto classiche, quella di cui stiamo per parlare ora ha una storia assolutamente unica. Nello specifico, ci riferiamo a una Porsche 911 RSR del 1974 molto rara, attualmente in vendita da Atlantis Motor Group. Ne sono state realizzate soltanto 15 unità, create esclusivamente per la serie motoristica International Race of Champions del 1974; 12 hanno gareggiato e 3 di esse sono state utilizzate come muletti. La 911 RSR in questione è stata guidata nella gara inaugurale della serie dal pilota brasiliano due volte campione del mondo di Formula 1, Emerson Fittipaldi, che conquistò la pole position.

La Porsche 911 RSR appartenuta a Pablo EscobarTuttavia, a Fittipaldi venne commissionata una penalità per essersi presentato in ritardo nella riunione dei piloti prima della gara. Questa sua infrazione gli costò la retrocessione di ben 10 posti in griglia, facendolo quindi scendere all’undicesimo posizione in griglia. Anche la gara del pilota brasiliano è stata sfortunata, finendo prematuramente a causa di un’uscita di pista.

L’auto fu poi venduta e continuò a essere utilizzata nella serie International Race of Champions fino alla 24 Ore di Daytona del 1978. Secondo i registri, uno dei migliori risultati raggiunti dall’auto fu un 23° posto alla 12 Ore di Sebring nel 1976.

La vettura venne poi acquistata dal “signore della droga” Pablo Escobar che la utilizzò con la carrozzeria 935 nel campionato colombiano Copa Renault 4, partecipando a quattro gare. Successivamente alla morte di Escobar, l’auto, dopo essere stata ricoverata in un deposito, è tornata negli Stati Uniti grazie a Roger Penske, imprenditore ed ex pilota statunitense, e riportata alle sue condizioni originali, con tanto di livrea Fittipaldi.

Ora quest’iconica vettura è in vendita e, ovviamente, il prezzo non può essere a buon mercato visto che servono ben 2,2 milioni di dollari per portarsela a casa.

