Il nuovo sistema di TikTok per scoraggiare la pubblicazione di hate speech

Le nuove funzionalità (immagine: TikTok)TikTok segue le orme di Twitter e Instagram e lancia un avviso pop-up progettato per notificare gli utenti del fatto che il commento che stanno per pubblicare potrebbe essere inappropriato o scortese. Contemporaneamente – e con lo stesso fine – la piattaforma darà ai suoi creator un maggior controllo sui commenti ricevuti sotto ai loro video

Queste novità rientrano negli sforzi fatti dal portale di Bytedance per mantenere l’app un luogo sicuro, o almeno al riparo dall’hate speech.

Più controllo nei commenti

I creator potranno sfruttare una nuova funzione di TikTok che gli permetterà di filtrare i commenti. In questo modo il creatore del video potrà decidere quali commenti verranno visualizzati dal pubblico e quali invece saranno nascosti perché reputati potenzialmente dannosi. Abilitando la funzione i commenti non compariranno immediatamente sotto al video ma, per diventare pubblici, dovranno aspettare l’approvazione del proprietario del video.

Il filtro dei commenti permetterà ai creator di impostare un selettore automatico in grado di isolare commenti offensivi, spam e parole chiave specifiche.

Come funziona l’avviso pop-up

Se il filtro dei commenti era uno strumento per i creator, dal lato spettatore TikTok presenterà un avviso che scoraggia i commenti inappropriati o scortesi. Una volta inserito il commento sotto a un video, l’intelligenza artificiale della piattaforma ne analizzerà il testo e, grazie al machine learning, sarà in grado di riconoscere se quest’ultimo contiene materiale inappropriato.

In caso il commento sia potenzialmente offensivo TikTok mostrerà un avviso che inviterà l’utente prendere in considerazione le linee guida della piattaforma e a riconsiderare la pubblicazione del suo messaggio. A questo punto lo spettatore potrà pensarci su e, nel caso lo desiderasse, l’applicazione gli offrirà la possibilità di modificare il commento prima di pubblicarlo; altrimenti l’utente potrà decidere di non modificarlo pubblicandolo così com’è, nonché di accettare le conseguenze della sua pubblicazione.

