Fifa 21, un pro player denuncia lo scandalo del mercato nero delle carte Fut

11 Marzo 2021 – 18:24

(Foto: Ea)Dopo alcune segnalazioni e dopo un chiacchiericcio iniziato sui social sono arrivate immagini e testimonianze della pratica di vendita e acquisto di carte rare e non scambiabili – quindi, non tracciabili – sulla piattaforma Fut di Fifa 21. Una pratica illegale e dannosa anche per Ea stessa, verosimilmente tradita da uno o più dipendenti truffaldini. Questo mercato nero ha già mosso diverse migliaia di euro a transazione ed è stato denominato sui social #eagate.

La voce è rimasta nel sottobosco per lunghe settimane fino a che nelle scorse ore sono stati pubblicati prima degli screenshot e poi un emblematico video da parte del pro player italiano Matteo Ribera “RiberaRibell”, che svela in ogni dettaglio questa pratica che sembra ormai ben avviata e collaudata. Una testimonianza preziosa, che ha costretto Ea a uscire allo scoperto. Ecco il filmato:

https://www.youtube.com/watch?v=R1S64eQHygk

Matteo si è finto un acquirente interessato all’acquisto di carte rare e non scambiabili sul mercato nero dei giocatori di Fifa 21 Fut. Acronimo di Fifa Ultimate Team, questa modalità ha come obiettivo è quello di costruire una squadra con giocatori di qualsiasi club, nazionale ed epoca. I calciatori si trovano all’interno di pacchetti simili a quelli delle figurine, quindi con risultati random. Ci sono pacchetti di grande valore molto costosi. Fut è stato considerato una sorta di gioco d’azzardo perché spinge molti giocatori anche giovani a spendere ingenti somme.

Ea ha la possibilità di inviare a influencer o personalità famose delle carte specifiche direttamente sull’account, come nel caso di Federico Chiesa che ha ricevuto una versione digitale rara del suo compagno juventino Cristiano Ronaldo. Questa possibilità di trasferimento manuale è al centro dello scandalo: presunti dipendenti con questo “superpotere” hanno iniziato a trasferire carte dietro pagamento.

https://twitter.com/FutArcade/status/1369665861913616392

Ed è proprio ciò che viene raccontato da Matteo Ribera, che ha contattato uno degli intermediari che fanno sì che non si abbia mai possibilità di dialogare con chi materialmente mette mano al sistema. Il prezzo messo sul piatto è di 750 euro per tre icone (giocatori molto rari e forti) come Ronaldo, Gullit o Viera di tipo “Moments” oppure 1000 euro per tre icone e due “toty” ossia scelti dal team of the year, la squadra dell’anno. Con un po’ di sconto, l’intermediario ha proposto 600 e 850 euro rispettivamente, pagabili via PayPal per ancora più riservatezza.

La promessa dei truffatori è quella di ricevere i giocatori ogni lunedì senza alcun rischio di ban. E per rassicurare gli acquirenti vengono inviate foto di squadrone di utenti soddisfatti; dal filmato si può notare peraltro come uno dei gamer sia uno streamer, senza però svelare l’identità.

https://twitter.com/EASPORTSFIFA/status/1369761277636005888

Quali saranno le conseguenze? Ea ha pubblicato un breve messaggio sui social confermando di star indagando e condannando la pratica. Gli sviluppi potrebbero essere piuttosto veloci ora che il vaso è stato scoperchiato.

