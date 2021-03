Dove si scopre chi ha vinto la prima estrazione della lotteria degli scontrini

11 March 2021 – 6:00

Scontrino con pagamento digitale Foto di Karolina Grabowska da PexelsIl conto alla rovescia è finito: oggi un’estrazione a sorte computerizzata decreterà i venti vincitori della lotteria degli scontrini, primi in assoluto nella storia del concorso a premi lanciato dallo Stato il primo febbraio scorso. L’Agenzia dogane e monopoli (Adm) svolgerà le operazioni nel campus Sogei, Società generale d’informatica, in-house del ministero dell’Economia e delle finanze, sotto il controllo di una commissione appositamente nominata. I codici lotteria vincenti verranno resi pubblici in anteprima nazionale alle 13 sul canale Twitter dell’Adm.

Ogni biglietto virtuale ha una probabilità su 54,2 milioni di essere estratto, dal momento che ne verranno sorteggiati dieci sui 542 milioni già immagazzinati nell’urna informatica di Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione finanziaria che ha organizzato l’ecosistema big data che gestisce tutte le fasi della lotteria. Il sistema di estrazione prevede esclusivamente l’utilizzo di un software random number generator, che assicura la proprietà casuale del processo, verificata a livello statistico da un centro di ricerca universitario. Il numero generato dal sistema identifica così il biglietto virtuale fortunato e, quindi, lo scontrino vincente dal quale proviene.

Va ricordato che ogni euro di spesa, effettuata con modalità di pagamento elettronico, genera altrettanti biglietti virtuali. Per questo motivo il loro numero è molto più alto dei 17 milioni di acquisti validi conteggiati a febbraio ai fini della lotteria. I dieci corrispettivi rintracciati verranno ricollegati ai dieci acquirenti, tramite il codice lotteria stampato all’atto dell’emissione e abbinato al codice fiscale sin dal momento dell’iscrizione. I fortunati riceveranno un premio da 100mila euro ciascuno, e insieme a loro altrettanti venditori che hanno battuto i dieci scontrini vincenti riceveranno 20mila euro a testa, per un montepremi totale di 1,2 milioni di euro.

Nonostante l’alta automazione di ogni fase del processo, potrebbero esserci dei colpi di scena in cui l’estrazione del biglietto virtuale sarà ritenuta nulla e ripetuta: se il biglietto è associato a uno scontrino già vincente nel corso della stessa estrazione; se il corrispettivo è riferito a una persona non residente in Italia alla data di acquisto; se è stato annullato o reso; se il consumatore che risulta vincente ha esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione dei dati.

Oltre alle comunicazioni di vincita inviate in forma privata, il risultato sarà reso noto sul sito dell’Adm e nell’area pubblica del portale lotteria.

