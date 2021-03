DeepCough3D, test COVID con l’IA: prego tossisca

11 March 2021 – 9:54

Algoritmi per la diagnosi delle infezioni da coronavirus: l’idea della Essex University sembra promettente, anche se in realtà non del tutto nuova.

The post DeepCough3D, test COVID con l’IA: prego tossisca appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico