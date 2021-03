Russia e Cina costruiranno insieme una stazione lunare

10 March 2021 – 14:46

(foto: Nasa)A quasi sessant’anni da Vostok-1, il primo volo spaziale con equipaggio della storia, Russia e Cina annunciano di aver firmato un accordo di collaborazione per realizzare una stazione di ricerca scientifica lunare (e altri progetti collaterali), sulla superficie e/o in orbita attorno al nostro satellite. Il progetto, precisano le due superpotenze, è aperto a tutti, in virtù del principio di un’esplorazione pacifica dello Spazio.

Stipulato il 9 marzo, l’accordo tra Cina e Russia prevede che i paesi uniscano forze e competenze per “pianificare, progettare e sviluppare congiuntamente una road map per la costruzione di una stazione di ricerca scientifica lunare internazionale”.

Si tratta del primo vero progetto collaborativo della Cina per l’esplorazione dello Spazio. Finora il colosso asiatico ha fatto tutto da solo, arrivando a costruire proprie stazioni spaziali orbitanti intorno alla Terra e a mandare sulla superficie lunare la propria sonda Chang’e, fino al successo della missione Tianwen-1 da poco arrivata su Marte.

La Russia dalla fine della Guerra fredda ha partecipato agli sforzi internazionali per lo studio dello Spazio, condividendo la Stazione spaziale internazionale (Iss) con Stati Uniti e Europa, e ha detenuto per diverso tempo (dal pensionamento degli shuttle americani fino al successo di SpaceX) il monopolio della tecnologia dei viaggi spaziali con equipaggio.

Sebbene manchino molti dettagli, il progetto sembra ricalcare Lunar Gateway, il piano di Nasa (Stati Uniti), Esa (Europa), Csa (Canada) e Jaxa (Giappone) per realizzare una stazione spaziale orbitante intorno alla Luna, da cui far partire missioni per il suolo lunare e prepararsi a future missioni umane per Marte.

