Ritorno sulla Luna: Russia e Cina contro Stati Uniti

10 March 2021 – 18:52

Russia e Cina hanno firmato un accordo che prevede la costruzione di una International Lunar Science Station, in risposta al Lunar Gateway della NASA.

