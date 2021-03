Questo treno ha 21 letti di terapia intensiva per trasportare i pazienti Covid

10 March 2021 – 15:59

Il mezzo è stato presentato oggi a Milano ma potrà percorrere quasi tutto il sistema ferroviario del Paese (e non solo) per prestare aiuto dove serve e per alleggerire dal punto di vista logistico e sanitario il carico di lavoro degli ospedali maggiormente in sofferenza per mancanza di posti letto.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech