Questa t-shirt produce energia

10 March 2021 – 17:17

È tutto tranne che una semplice maglietta: la t-shirt che vi presentiamo nel filmato è un vero condensato di tecnologia, in grado di raccogliere e immagazzinare energia a partire dal movimento del corpo e dal nostro sudore diventando, all’occorrenza, una fonte di sostentamento per ricaricare lo smartphone o altri piccoli gadget.

È costituita da tre componenti principali: piccole celle a biocarburante alimentate dal sudore, dispositivi che percepiscono e vengono azionati dal movimento e, infine, supercondensatori per l’accumulo di energia. Tutti flessibili, lavabili e che possono essere serigrafati sui tessuti.

A ideare e sviluppare il prototipo, un team di ingegneri ferrati in nanotecnologie dell’università di San Diego, che ha appena pubblicato il progetto sulle pagine di Nature.

(Credit video: UC San Diego Jacobs School of Engineering)

The post Questa t-shirt produce energia appeared first on Wired.

Fonte: Wired