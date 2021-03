Perché la Russia sta rallentando Twitter

10 March 2021 – 17:42

(Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)In Russia il Roskomnadzor, l’autorità federale per il controllo delle comunicazioni, ha rallentato la velocità dei servizi di Twitter e ne ha minacciato il totale oscuramento, per non aver rimosso circa 3mila post dichiarati illegali dalle leggi locali.

A seguito delle manifestazioni di protesta contro l’arresto dell’oppositore Alexei Navalny, le autorità russe hanno minacciato di denunciare Twitter, Tik Tok e Facebook se non avessero cancellato alcuni post legati alle proteste. Tra i contenuti sotto accusa un post in cui, secondo le autorità, anche i minori erano stati invitati a prendere parte alle manifestazioni contro il governo. Le denunce sono poi effettivamente scattate all’inizio del mese.

Rispetto al nuovo blocco, invece, l’accusa ufficiale mossa dall’autorità di controllo è la mancata rimozione, da parte di Twitter, di circa 3mila contenuti ritenuti illegali riguardanti incitazioni al suicidio, informazioni rispetto all’uso di sostanze stupefacenti e immagini inappropriate di minori. La piattaforma statunitense non ha ancora risposto a queste accuse né, secondo il Roskomnadzor, provveduto alla rimozione di post in questione.

Da oggi quindi, la velocità di caricamento e di navigazione su Twitter è stata rallentata in Russia su tutti i dispositivi mobili e sul 50% dei computer e di altri apparecchi. “Se continuerà a ignorare i requisiti previsti dalla legge – ha detto l’autorità federale – le misure continueranno fino all’oscuramento totale della piattaforma”. Il blocco imposto attualmente, riporta l’agenzia russa Interfax, riguarda solo video e immagini, ma non il testo dei post. “Non c’è alcun desiderio di oscurare queste piattaforme, da parte delle autorità russe”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: “Ma è più che ragionevole prendere misure che le obblighino a rispettare le nostre leggi”.

La decisione di limitare i servizi di Twitter si inserisce, quindi, nel contesto di un più ampio tentativo di controllo delle piattaforme social da parte delle autorità russe. Il potere di oscurare i social media è stato affidato recentemente al Roskomnadzor direttamente dal presidente Vladimir Putin, il quale ha accusato le grandi compagnie dei social media di “competere de facto con gli stati”, diventando troppo influenti nella società.

