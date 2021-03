Lotteria degli Scontrini: 11 marzo, prima estrazione

10 March 2021 – 15:26

Tra poche ore saranno estratti i 10 biglietti che regaleranno 100 mila euro agli acquirenti che li hanno registrati sulla Lotteria degli Scontrini.

