L’Indonesia ha offerto a Elon Musk un’isola per lanciare i razzi di SpaceX. Ma gli abitanti sono contro

10 March 2021 – 14:51

Foto: SpaceX/Flickr CCIl governo indonesiano ha offerto a Elon Musk di utilizzare parte della piccola isola di Biak come sito di costruzione di un nuovo spazioporto per SpaceX, la compagnia aerospaziale del miliardario fondatore di Tesla. Tuttavia le popolazioni dell’isola, che da anni si oppongono alle autorità indonesiane, hanno fatto sapere che la presenza della compagnia non è gradita sul loro territorio e che temono la devastazione dell’ecosistema.

L’isola di Biak è popolata da circa 100mila persone, si trova nella costa settentrionale della provincia indonesiana di Papua, appena al di sotto della linea equatoriale, ed è considerata nella posizione ideale per il lancio in orbita dei satelliti. Già nel 2002 l’agenzia spaziale russa Roscosmos aveva espresso il suo interessamento per l’utilizzo dell’isola come base di lancio per i suoi satelliti e, anche in quell’occasione, le popolazioni locali protestarono contro le autorità indonesiane, che reagirono reprimendo le manifestazioni e arrestando diverse persone.

I primi contatti tra Musk e il governo indonesiano risalgono allo scorso giugno. Al centro i grandi giacimenti di nichel e rame della Papua, due componenti fondamentali per la costruzione dei razzi spaziali e per le batterie usate dai veicoli Tesla, che rendono Biak ancora più attraente come base per la compagnia di Musk. Il miliardario ha offerto un “gigantesco contratto per un lungo periodo di tempo”, riporta il Guardian. Già allora le organizzazioni ambientaliste e le popolazioni locali si sono opposte all’accordo, a causa dell’enorme impatto ambientale in termini di deforestazione e rifiuti che l’aumento delle operazioni di estrazione potrebbe causare sull’isola, dove è già presente la seconda miniera di rame più grande al mondo.

Nonostante il governo di Jakarta sostenga la costruzione dello spazioporto come un’importante occasione di sviluppo per l’isola, gli abitanti di Biak e di Papua sono contrari, perché temono che aumenti la deforestazione e la presenza militare indonesiana sull’isola. Nel 1998 Biak è stata teatro di quello che viene considerato il più grave massacro compiuto dall’Indonesia in Papua contro civili che chiedevano l’indipendenza.



The post L’Indonesia ha offerto a Elon Musk un’isola per lanciare i razzi di SpaceX. Ma gli abitanti sono contro appeared first on Wired.

Fonte: Wired