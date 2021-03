L’adesivo di Instagram che trascrive automaticamente quello che dici nelle storie

10 March 2021 – 16:57

La funzionalità è stata intercettata in anteprima da alcuni utenti con un accesso privilegiato alle novità del social, ma sembra che il tutto si avvenuto per errore: il social ha confermato di essere al lavoro sulla novità, ma anche di non avere per il momento alcun piano per metterla pubblicamente alla prova.

Fonte: Fanpage Tech