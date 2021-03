Illustrazioni minimal di icone anni Ottanta

10 Marzo 2021 – 18:04

I personaggi di film e serie tv cult degli anni Ottanta sono i protagonisti delle icone in chiave minimalista dell’illustratore italiano Damiano Stingone: un tributo alle figure che popolano l’immaginario collettivo di un’intera generazione cresciuta davanti al piccolo schermo.

“Ho iniziato disegnando un mio tributo a Do the right thing di Spike Lee, che amo particolarmente per l’atmosfera, per la storia ma anche per la palette di colori degli outfit. Poi ho pensato: perché non provare a disegnarne altri?”, ha raccontato Stingone in un’intervista a Picame; e così, nel corso del tempo, è venuta fuori una nutrita serie dalle riconoscibili nuance pastello, di cui potete sfogliare un po’ di esempi nella nostra gallery di oggi.

The post Illustrazioni minimal di icone anni Ottanta appeared first on Wired.

Fonte: Wired