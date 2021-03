Il gruppo FIN8 torna con la backdoor Badhatch

10 March 2021 – 16:06

La minaccia si ripresenta dopo un anno e mezzo trascorso nell’ombra, in una forma ancora più aggressiva che prende di mira utenti privati e aziendali.

Fonte: Punto Informatico