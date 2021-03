Huawei presenta le cuffie FreeBuds 4i con lunga autonomia

10 March 2021 – 15:11

(Foto: Huawei)Huawei ha presentato due novità in arrivo anche in Italia come le cuffie FreeBuds 4i di tipo true wireless con batteria potenziata e sistema di cancellazione attiva del rumore e lo smartwatch WatchFit nella versione Elegant. Per entrambi i gadget sono presenti alcuni omaggi per chi ordina da subito.

Le nuove Huawei FreeBuds 4i si presentano nelle colorazioni bianco ceramica, nero carbon crystal e rosso “honey”. Il punto forte delle nuove cuffiette true wireless è il sistema di cancellazione attiva del rumore – o Anc, Active Noise Canceling – per un ascolto a qualità superiore. I microfoni captano i rumori circostanti e il dispositivo genera un’onda sonora inversa che li cancella anche grazie all’algoritmo interno. Non manca la modalità (chiamata awareness) per percepire i suoni ambientali soprattutto quando si cammina per strada o si vuole mantenere un’attenzione maggiore su ciò che si trova attorno.

La batteria può durare 10 ore in riproduzione musicale o 6,5 ore in chiamata. In combinazione con il case che fa anche da ricarica, l’autonomia sale rispettivamente a 22 e 14 ore con 4 ore di uso dopo appena 10 minuti collegato. Le cuffiette FreeBuds 4i montano driver da 10 mm per bassi più potenti e si avvalgono di tre tecnologie anti-interferenza per migliorare la qualità delle chiamate e ridurre le interferenza generate dal rumore ambientale durante le telefonate. Infine, il sistema di beamforming permette di catturare la voce in modo più preciso e accurato sia attraverso il design anti-vento sia all’intelligenza artificiale che svolge un ultimo lavoro di pulizia sonora.

Il prezzo di Huawei FreeBuds 4i è di 89 euro in pre ordine su Huawei Store; fino al 24 aprile si riceverà in omaggio la Huawei Band 4 (valore di 34,90 euro), tre mesi di Huawei Music inclusi e un case colorato per gli ordini entro il 26 marzo.

(Foto: Huawei)Ufficializzato anche lo smartwatch WatchFit nella versione Elegant, con quadrante in acciaio. A bordo, tutto ciò che serve per il fitness con svariate modalità di allenamento e funzioni di monitoraggio di training e benessere. Si potrà acquistare in bianco e nero a 129 euro. In omaggio per gli ordini fino al 31 marzo la bilancia Smart Scale (valore 49,90 euro).





