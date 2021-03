Coupon sconto per il tablet Android di Blackview

10 March 2021 – 16:45

Disponibile nelle colorazioni Grigio e Nero, se affiancato da una tastiera Bluetooth, il tablet da 10,1 pollici può diventare un piccolo laptop.

The post Coupon sconto per il tablet Android di Blackview appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico