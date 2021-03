Colao: cinque priorità per la transizione digitale

10 March 2021 – 18:37

Vittorio Colao ha tracciato il manifesto programmatico del proprio incarico al ministero per l’innovazione tecnologica: tutto ruota attorno ai giovani.

The post Colao: cinque priorità per la transizione digitale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico