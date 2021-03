Adobe Photoshop, arriva la versione ARM per Mac

10 March 2021 – 16:30

Adobe ha rilasciato la versione stabile di Photoshop per Mac con chip Apple M1, ottenendo un incremento di prestazioni rispetto alla versione Intel.

