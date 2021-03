StartupPerMilano, la call per una città più sostenibile ed equa grazie al digitale

(foto: steffen Wienberg on Unsplash)Per offrire ai propri cittadini la miglior qualità di vita, all’altezza delle sfide del presente, le città hanno bisogno di evolvere, di tendere alla massima innovazione possibile. Vale anche per Milano, una delle metropoli italiane più dinamiche e digitali, come confermava anche il rapporto ICity Rank 2020 che la colloca tra i centri urbani con un livello di digitalizzazione molto avanzato. A connotarla positivamente, infatti, parametri come piattaforme digitali, open data e trasparenza, presenza di wi-fi pubblico. E naturalmente il numero di startup.

Ma, per lanciare nuovi servizi nei diversi ambiti della vita urbana, c’è sempre bisogno di idee e visioni fresche, in grado di generare disruption. E proprio agli innovatori che sperano di cambiare la vita dei milanesi – sul fronte della sostenibilità e dell’equità- si rivolge la call StartupPerMilano 2021, promossa da B Heroes, il programma di mentorship, accelerazione e investimenti per le startup innovative, e B Holding in collaborazione con la presidenza del Consiglio comunale di Milano ed Endeavor. Entro il 12 marzo è possibile aderire alla call che chiama a raccolta startup, scaleup ma anche associazioni e realtà informali. Per i partecipanti è possibile candidarsi con idee allo stato progettuale ma anche con servizi e soluzioni già sviluppati.

L’orizzonte di riferimento a cui guardare, per proporre idee e soluzioni, è quello peculiare della metropoli lombarda, dove dal 17 al 21 marzo 2021 è in programma la Milano Digital Week, la quarta edizione dell’iniziativa che annualmente ribadisce l’importanza del digitale come corsia preferenziale per l’evoluzione della città, dei servizi e anche delle competenze di cittadinanza e governance amministrativa.

Il tema dell’edizione 2021 è “Città equa e sostenibile”, con il dichiarato obiettivo di “tracciare le trasformazioni e le ipotesi di progetto” in grado di rendere la città specchio di un cambiamento auspicabile e qualitativo tra i diversi attori della relazione urbana. Nell’ambito dell’appuntamento digitale, i progetti di StartupPerMilano saranno valutati da B Heroes al fine dell’inserimento in un programma di mentorship, oltre che di una spinta economica con investimenti fino a 100mila euro.

Le dieci idee più convicenti selezionate tra le candidature pervenute saranno protagoniste di un evento live in programma il 18 marzo nell’ambito della manifestazione. Un’occasione che darà ai partecipanti selezionati la possibilità di raccontarsi e spiegare che apporto si vuole dare alla visione di Città equa e sostenibile promossa dalla manifestazione. Le tre idee più votate saranno le vincitrici della call StartupPerMilano e riceveranno sostegno economico, e accompagnamento.

L’iniziativa promossa da B Heroes si rivolge a soggetti diversi (dalle startup alla associazioni) ma vuole anche essere motore per alleanze e collaborazioni, al fine di liberare potenzialità, esperienze e approcci nuovi, misti, sperimentali.

StartupPerMilano è quindi una call speciale, dal forte spirito di servizio, verso la metropoli e i suoi abitanti. Ma, come in ogni contest innovativo che si rispetti, saranno sempre tasso di innovazione, impatto e fattibilità a fare la differenza tra un’idea vincente o meno.

Non resta che candidarsi e provare a cambiare Milano.bheroes.it/startuppermilano

