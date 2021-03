Roma Mobilità, problemi sui permessi ZTL

9 March 2021 – 18:33

Roma Mobilità segnala problemi nel servizio online per i permessi legati a ZTL Residenti e Domiciliati: lavori in corso per il pieno ripristino.

