L’anno da record di Blinding Lights di The Weeknd, nella top 10 della Global chart per 365 giorni

9 March 2021 – 17:35

Ci sono pochi dubbi a riguardo: il 2021 è l’anno di The Weeknd. Il cantante canadese, classe 1990, ha iniziato la carriera una decina di anni fa, facendosi notare caricando canzoni su YouTube. L’exploit, però, è arrivato con il secondo album, Beauty Behind the Madness del 2015, che lo ha catapultato in vetta alle classifiche e gli è valso un Grammy Award. La consacrazione definitiva è arrivata in questi mesi, con la tanto agognata esibizione nell’halftime del Super Bowl (per la quale, a dir la verità, non sono mancate neanche le critiche). E adesso un record che sancisce definitivamente il successo clamoroso.

Il brano Blinding Lights, diffuso alla fine di novembre 2019 e contenuto nell’ultimo album After Hours, ha infatti passato un intero anno nella top 10 della Billboard Hot 100, la più importante classifica musicale statunitense. Un primato davvero notevole, lungo 65 settimane, che sottolinea l’apprezzamento ormai imperituro per un singolo pezzo, che batte quello precedente detenuto da Circles di Post Malone, che ne aveva passate 39 di settimane fra le dieci posizioni più in alto della hit parade americana. Allo stesso tempo Blinding Lights detiene anche il record per la canzone che ha passato più tempo nelle prime cinque posizioni, ovvero 43 settimane.

Il successo conclamato di The Weeknd rende ancor più surreale il fatto che sia stato completamente snobbato nelle nomination agli ultimi Grammy del 2021, motivo per il quale l’artista si è molto risentito: “I Grammy rimangono corrotti”, aveva scritto in un tweet lo scorso novembre non appena erano state rese note le candidature. “Dovete qualcosa a me, ai miei fan e alla trasparenza di questo settore…”. Come già accennato, non sono comunque mancate le critiche anche al suo show durante il Super Bowl, che ha conquistato il favore del pubblico ma è stato considerato da alcuni osservatori meno spettacolare e non all’altezza degli halftime precedenti, anche se c’è da considerare che la sua organizzazione è avvenuta in piena pandemia. Nonostante ciò, The Weeknd, alla sua giovane età, rimane uno degli artisti più in voga del nostro tempo, la cui carriera si prospetta di ricca di ulteriori traguardi.

