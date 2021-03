Insta360 Go 2, la nuova actioncam grande come un pollice

9 March 2021 – 16:54

(Foto: Insta360)Debutta anche in Italia la nuova actioncam Go 2 di Insta360 che si presenta come tra le più piccole sul mercato a poter garantire un’alta qualità in cattura video. Grande circa quanto il pollice di una mano e con un peso ridotto di soli 27 grammi, la seconda versione dell’originale mini videocamera del 2019 è anche impermeabile, oltre a essere progettata per un pieno controllo da remoto via app.

Insta360 Go 2 sfrutta il sistema di stabilizzazione FlowState e un campo visivo ad ampio spettro con quattro possibili modalità di registrazione. Ultra Wide a 120 gradi è un grandangolo classico per riprendere un paesaggio, ActionView a 110 gradi riduce sensibilmente l’angolo ma è più performante se l’azione è più dinamica e il movimento più veloce, Linear è per le riprese classiche mentre Narrow si dedica a un video più dettagliato.

(Foto: Insta360)Tra le funzioni già predisposte troviamo Hyperlapse dinamico con velocità che accelera fino a sei volte e il super slow-mo che invece la riduce di quattro volte per rallenti suggestivi, mentre Nightlapse si dedica alle riprese notturne con livelli di intervalli e tempi di esposizione già pre-impostati.

Venduta da Insta360 con in scatola la custodia di ricarica multiuso e una selezione di accessori di montaggio, Insta360 Go 2 misura 52,9 x 23,6 x 20,7mm e integra una calamita per potersi fissare a oggetti metallici (anche grazie allo speciale pendente magnetico), mentre l’easy clip è uno stand a pinza per poter agganciare la actioncam ovunque. L’hardware conta su un’apertura f/2.2, lunghezza focale equivalente a 35 mm da 11,24 mm, connessione bluetooth 5.0 e una batteria da 210 mAh. Si può registrare fino al 2k ossia 2560 x 1440 pixel e 50 fotogrammi al secondo o in hdr a 25 fps. La memoria interna è di 32 gb.



La custodia include una batteria da 1100 mAh fa il pieno in mezzora e garantisce un’autonomia totale di 150 minuti, fa da telecomando bluetooth, da mini cavalletto e impugnatura. La scocca è certificata ipx8 per immergersi fino a 4 metri. Go 2 si connette all’app proprietaria per editing dallo smartphone e per trasferire i file via wi-fi. La funzione FlashCut 2.0 usa l’intelligenza artificiale per montaggi automatizzati.

Il prezzo è di 319,99 euro.

