Il videogame tratto dal film Turbo Kid

(Foto: Outerminds)È stato pubblicato il trailer dell’atteso gioco tratto da Turbo Kid, film canadese presentato al Sundance Festival del 2015 e diventato presto un piccolo cult per gli apassionati degli anni ’80. E per mantenere lo stesso spirito nostalgico, la grafica non poteva che essere in pixel art.

Vi avevamo raccontato perché Turbo Kid è diventato così apprezzato nonostante non abbia raccolto incassi milionari né premi degni di nota. Con continue citazioni, la giusta dose di splatter e la presenza di tanti elementi che hanno caratterizzato gli anni ’80 come fumetti e gli stessi videogiochi del tempo, questa pellicola è stata tra le più popolari tra i B-movies più recenti.

Turbo Kid è sviluppato da Outerminds, nota per aver messo la firma ai giochi dello youtuber PewDiePie, e viene descritto come un metroidvania ossia un genere misto di azione-avventura che prende il nome da due popolari serie come Metroid e Castlevania. Nel caso di Turbo Kid, si dovrà impersonare appunto The Kid nella sua esplorazione dei Wasteland, un territorio desolante e zeppo di rifiuti dove l’acqua è diventato il bene più prezioso e ricercato. Anche a costo della propria vita.



In questa location post-apocalittica ambientata in un 1997 alternativo, The Kid inforca la sua Bmx pedalando (e esibendosi in qualche trick) alla ricerca di un amico perduto e combatte i nemici con l’iconico guanto potenziato ispirato al Power Glove della Nintendo in grado di sparare raggi laser come Megaman.

Outerminds ha collaborato sia con il collettivo Rkss Films, che ha realizzato la pellicola originale, sia con Le Matos che ha composto la colonna sonora ufficiale. L’appuntamento per l’uscita di Turbo Kid è programmato per il 2022, non è ancora chiaro per quali piattaforme, di sicuro debutterà prima del sequel del film che è stato annunciato nel 2018, ma che ancora si fa aspettare.

