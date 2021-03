Il Sole visto dal Solar Dynamics Observatory della Nasa

9 March 2021 – 11:34

In un video appena diffuso dalla Nasa vedete il Sole così come l’ha ripreso qualche settimana fa il Solar Dynamics Observatory (o Sdo), la sonda che studia da vicino la nostra stella, e in particolare la sua corona, cioè lo strato più superficiale.

Laddove il colore è più chiaro e brillante si trovano le zone con l’attività più intensa, mentre in concomitanza delle aree scure, più fredde e meno dense rispetto al plasma circostante, troviamo i cosiddetti buchi coronali, una conseguenza dei fenomeni meteo che avvengono sulla superficie del Sole: hanno a che fare con i campi magnetici e consentono al vento solare di sfuggire rapidamente nello spazio.

(Credit video: Nasa/Sdo)

Fonte: Wired