Il decennio digitale europeo: obiettivo 2030

9 March 2021 – 17:58

L’Europa ha posto nuovi fondamentali obiettivi in ottica 2030: la pandemia ha fatto emergere nuovi punti deboli, il digitale è una soluzione possibile.

The post Il decennio digitale europeo: obiettivo 2030 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico