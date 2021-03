Google News fornirà più contesto alle notizie

9 March 2021 – 11:29

(foto: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Google News sta rendendo più visibile la sua funzione “Copertura completa”: lanciata nel 2018, permette agli utenti di visualizzare le principali notizie – dai titoli locali agli articoli di approfondimento, oltre alle interviste – collegate a un evento in corso di svolgimento.

Ad oggi, per accedere alla funzione è necessario premere sulla voce “visualizza la copertura completa” che appare sotto al riquadro contenente un piccolo slideshow delle notizie sul medesimo argomento. Non sempre però questa voce è presente, perché la funzionalità si basa sulle notizie precedentemente visualizzate nella ricerca. Su Google News, l’utente dovrà scorrere fino alla fine delle notizie principali e cercare la voce “altre notizie su…” per avviarla.

Copertura completa (immagine: Google)Proprio perché non era facilmente individuabile, Big G ha pensato di migliorare questa feature, che raccoglie un insieme di notizie provenienti da tutte le testate, indipendentemente dalle opzioni di personalizzazione settate dall’utente.

L’aggiornamento consentirà a Google News di premiare le notizie di lunga durata, o quelle che occupano le pagine delle testate per molti giorni. Che si tratti di un evento sportivo come le Olimpiadi o di una pandemia lunga oltre un anno, il colosso di Mountain View riorganizzerà la pagina Copertura completa del suo hub di notizie per consentire alle persone di trovare più facilmente le notizie principali e i contenuti aggiuntivi.

La feature migliorata verrà inizialmente rilasciata negli Stati Uniti per gli utenti di lingua inglese, e nei prossimi mesi Big G provvederà a espanderla in tutto il modo coprendo anche più lingue e le notizie locali.

