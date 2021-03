Falcon and the Winter Soldier, ci sono nuove anticipazioni

9 March 2021 – 11:30

https://www.youtube.com/watch?v=NePvtWo0P2o

Mancano meno di due settimane al debutto, su Disney+, della nuova serie Marvel Falcon and the Winter Soldier. Dopo la conclusione, lo scorso 5 marzo, di WandaVision, il 19 marzo Anthony Mackie e Sebastian Stan saranno Sam Wilson e Bucky Barnes. I due eroi, Falcon e il Soldato d’inverno appunto, avranno l’arduo compito di raccogliere l’eredità di Capitan America, affrontando i suoi vecchi rivali, quali il barone Helmut Zemo (Daniel Brühl), e le nuove minacce, tipo il gruppo terroristico dei Flag-Smasher. Come mostrato dalle anticipazioni precedenti, al loro fianco: Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter, la nipote della Peggy Carter amata da Capitan America.

Nelle ultime ore è uscito un ulteriore teaser della nuova stagione, che potete vedere qui sopra, e che in realtà ci fa guardare al passato: sempre su Disney+, infatti, sono uscite due nuove pillole della serie Marvel Legends, un format antologico che ripercorre la genesi dei vari supereroi nel Marvel Cinematic Universe. Questa volta, appunto, è il turno di Falcon, introdotto nel 2014 nel film Capitan America: Il Soldato d’inverno e arrivato poi a raccogliere lo scudo dell’eroe a stelle e strisce nell’ultimo Avengers: Endgame. Allo stesso modo vedremo il percorso di Bucky Barnes, amico fraterno di Capitan America fin dal primo film a lui dedicato, che poi diventa la sua arcinemesi e infine si redime aiutando gli Avengers nella lotta contro Thanos.

Attraverso un montaggio delle scene più significative nell’universo Marvel approfondiamo, dunque, la conoscenza di questi due eroi che avranno il difficile compito di continuare il successo dell’espansione seriale della fase 4 dell’enorme franchise. Falcon and the Winter Soldier avrebbe già dovuto fare il suo debutto alla fine del 2020, ma i ritardi nelle riprese causati dal coronavirus l’hanno appunto fatto slittare l marzo 2021.

The post Falcon and the Winter Soldier, ci sono nuove anticipazioni appeared first on Wired.

Fonte: Wired