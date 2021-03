Dagli Usa il furgoncino elettrico per le vaccinazioni contro il coronavirus

9 March 2021 – 11:36

Electric Vaccine Vehicle (foto: www.vaccineev.com)L’ultimo miglio dei vaccini contro il Covid-19 potrebbe essere elettrico e viaggiare su un furgoncino accessoriato specificatamente per le inoculazioni. Il mezzo si chiama Electric Vaccine Vehicle (EVV) ed è stato sviluppato negli Stati Uniti da un’azienda specializzata in mobilità, Ayro. È completamente elettrico, è piccolo in modo da poter sfruttare spazi e parcheggi ridotti, ed è attrezzato con un congelatore a temperatura ultra bassa e un’unità di refrigerazione, testati e certificati secondo gli standard dei Centers for Disease Control & Prevention, essenziali per il trasporto dei sieri che sono stati autorizzati per la prevenzione del coronavirus.

Mentre anche in Italia si ragiona su come aumentare la capacità vaccinale, affiancando ai grandi centri per le punture di massa unità mobili che possano raggiungere le zone meno servite del paese, il furgoncino elettrico propone una soluzione eco-friendly e agile. Nato per servire street food davanti ai college, in questi mesi di epidemia è stato rivisto in modo da essere usato dal personale sanitario per fare tamponi e vaccinazioni.

Oltre ai freezer, essenziali per la corretta conservazione dei sieri, il piccolo van è attrezzato con lavandini, tavoli estraibili, rete Bluetooth per la gestione dei dati sanitari. Il fatto che sia elettrico gli permette di essere parcheggiato non solo in aree esterne (magari di fronte a una farmacia), ma anche per esempio all’interno di una palestra, dato che non rilascia emissioni. Un modo di portare il vaccino in giro per il paese che potrebbe affiancarsi ai grandi hub, i quali hanno permesso, finora, di inoculare oltre 80 milioni di dosi in tutti gli Usa.

