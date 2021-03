Curv è la nuova acquisizione PayPal per le crypto

9 March 2021 – 9:27

I vertici di PayPal hanno scelto l’israeliana Curv come ennesima società da acquisire per rafforzare la propria posizione nell’ambito Fintech.

