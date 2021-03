Come trovare l’idea giusta per lanciare oggi una startup? Questo webinar prova a rispondere

9 Marzo 2021 – 18:34

Lanciare una startup nell’anno nero del Covid, mentre le imprese chiudono, oltre 300.000 nel 2020, e i consumi crollano. Non è questione di coraggio, bensì di metodo. E il metodo si può imparare. Soprattutto da chi lo sta sperimentato in prima persona (e sta funzionando). È questo lo spirito del webinar Dall’idea alla Startup, organizzato da 24Ore Business School per mercoledì 10 marzo alle ore 18 e di cui Wired è media partner (iscrizioni al link https://www.24orebs.com). La scuola di formazione di riferimento ha selezionato quattro case history molto diversi fra loro, tutti parecchio interessanti, ex studenti con piccole grandi storie di successo e la capacità di storytelling che appartiene a quel metodo di cui si diceva. Per Leonardo da Vinci saper ascoltare significa possedere, oltre al proprio, il cervello degli altri. Ascoltare Luigi, Luca, Valentina e Francesco è un po’ possedere la loro idea di startup.

Luigi sta per Luigi di Costanzo. Trentadue anni, di lavoro fa il programmatic manager per Azerion, società di media, giochi e tecnologia, di professione e per passione è il cofondatore di Winey. Nel curriculum: una laurea in Scienze politiche e la difficoltà di tradurla in un mestiere, un paio di esperienze all’estero, il Vietnam e il centro del business tech europeo Dublino dove respirare il bello della trasformazione digitale, il master in Marketing, communication e digital strategy alla 24Ore Business School (biennio 2015-2016). Una sera, quando il coprifuoco è ancora un termine che appartiene al passato delle guerre, si iscrive a un corso per diventare sommelier: la sala è piena, ci saranno 100 persone, anzi ragazzi, che pagano 1800 euro. L’osservazione che precede l’idea: il vino è improvvisamente transgenerazionale, sostituisce i cocktail che non sono più gli unici drink da giovani. L’idea che viene dopo l’osservazione: non il solito e-commerce alla Tannico, per intenderci, ma un modello a sottoscrizione per fare tesoro di un’altra tendenza, ovvero trasformare i prodotti in servizi, in experience per dirla cool. Gli abbonati a Winey ricevono ogni mese l’eccellenza dei micro artigiani italiani del vino, quelli che si scovano con un lavoro certosino, tre bottiglie e molto altro: contenuti interattivi, un podcast di 15 minuti a tema e i consigli di abbinamento ma non con il cibo (che così fan già tutti), bensì con la musica di Spotify. Luca Marmo, con Luigi, condivide due cose: l’aula del master della Business School e la voglia di valorizzare il made in Italy nascosto. È proprio in classe, davanti a una quarantina di compagni, che testa la sua idea imprenditoriale. Luca è il fondatore di MammaItalia (e anche sales manager in Beintoo, data company, ma è un’altra storia e sarà per un altro storytelling), che nasce da una necessità, come le idee migliori: dopo la laurea triennale in Economia e commercio a Bari, va all’estero, a Bratislava (è che lo prendono lì), e scopre che nella capitale della Slovacchia non c’è niente, che l’inglese viene parlato poco e che trovare il cibo italiano è un’impresa. Ci si mette pure la fidanzata, che lo lascia (siamo tutti Mark Zuckerberg). Luca, allora, deve rimboccarsi le maniche in cucina: organizzare cene per conoscere gente, conquistarla con l’amatriciana… Lo scoglio maggiore: scovare gli ingredienti. Ci vorrebbe un’app che geolocalizza i rivenditori locali di prodotti italiani all’estero. È il clic. Ma lo lascia lì, a decantare. Pochi mesi dopo, quando si congeda da Bratislava e si iscrive al master full time, costruisce il team e tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 lancia MammaItalia, con Ivano Raimondo, Caterina Diglio, Claudio Vitale e Gaetano Biondo. Peccato arrivi il 2020: tutta la pianificazione dei budget salta. Bisogna ripensare il business model, rinnovare l’app con un pannello-vetrina per i negozianti che segnalano le promozioni e un marketplace senza intermediari per poter acquistare dalle piccole realtà italiane, che sono 5000 anche se all’estero se ne conoscono solo 200: l’olio in Puglia, il vino in Campagna, le marmellate in Sicilia. In pratica: mettere in piedi una versione di Eataly senza punti fisici. Francesco Colicci è la prova che la vita è quel che accade, ma alla fine è fatta di ciò che scegli. E lui, a un certo punto, sceglie di cambiare completamente percorso. Una laurea in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma in tasca studiando a distanza, in giro per il mondo tavola in spalla alla ricerca dell’onda perfetta; poi, i primi passi – in Italia – della carriera legale. Però, non ingrana. Sente che è tutto sbagliato. Niente gli piace. Per invertire la rotta, nel 2010 diventa un masterino della 24Ore Business School, dove impara la visione del business e il valore dell’ispirazione, la gestione del budget e il senso del marketing. Intanto matura in Francesco anche la voglia di fare qualcosa che non sia necessariamente legata al profitto. A un matrimonio (non il suo), nota il dettaglio che esplode in idea, che esplode in Equoevento: la quantità di cibo gettata via dai camerieri. Ottimo cibo. Come recuperarlo? C’è una legge? Comincia a domandarselo insieme ad altri tre amici al bar, Carlo de Sanctis, Giulia Proietti, Giovanni Spatola. È il 2014 e le tematiche dello spreco non sono calde come oggi. I tre attaccano con la fase di studio, di analisi del contesto normativo. E quella laurea in Giurisprudenza non sembra più così male. La risposta arriva: si-può- fareeee-! Merito della Legge del Buon samaritano, la 155 del 2003, di esportazione statunitense, che permette alle realtà associative di recuperare gli alimenti cotti e destinarli a enti caritatevoli, rispettando la catena del freddo e altri principi. Basta un evento a Roma per decollare. Perché non ci sono precedenti e nemmeno concorrenti, sia in Italia sia in Europa. Un servizio del Tg5 e il sito va in crash. Da quell’estate di sette anni fa Equoevento recupera oltre 400mila pasti, finisce al Parlamento europeo come best practice, apre una sede in Francia e una in Spagna, riceve dei fondi per velocizzare il recupero del cibo e superare così il limite della scalabilità, costruisce un network che molte imprese si sognano. Nemmeno la pandemia ferma la corsa: è sufficiente spostare l’attenzione, dagli eventi ai supermercati. E con l’app YOUFEED, un gioiellino fresco di realizzazione, adesso Equoevento ridistribuisce gratuitamente le eccellenze alimentari direttamente agli utenti. Prossimo obiettivo: andare oltre il food, per creare un’economia circolare e mettere in contatto peer-to-peer i cittadini. Provate a chiedere a Francesco che cosa ha fatto di bello nella vita?

Valentina Toscano, con Mani in Pasta, fa del buono. Architetto per formazione, per lei tutto è un progetto: una casa, una mostra, una ricetta di cucina. Nel 2013, dopo un’esperienza di studio in Portogallo, scopre la figura professionale del manager culturale, che, guarda caso, realizza progetti. Cerca un master per formarsi, trova 24Ore Business School. Poi, cerca uno stage, trova un galleria di arte contemporanea a Napoli. Dopo ancora, cerca un posto nel mondo, lo trova a Lisbona. Ma per ricreare i sapori di casa Italia – Valentina viene da una famiglia di macellai da tre generazioni, che le spedisce i pacchi in ogni città estera in cui lei vive – organizza cene su cene. Prima per gli amici. Poi, per il pubblico. Perché no? Mani in Pasta nasce naturalmente così, per condividere in maniera creativa e contemporanea il patrimonio immateriale della gastronomia popolare e portare le antiche ricette della nonna in spazi sempre diversi delle città con un effetto di agopuntura urbana. Insieme a Elisa Sartor, anche lei architetto, Valentina organizza dunque eventi a tema pasta fresca, tortellino, gnocco, scarpetta… insomma, food experience caserecce e per nulla pettinate, e capaci di rivalutare interi quartieri, perché organizzate in posti non convenzionali oppure dismessi o, ancora, dove nessuno ha mai mangiato prima. Tra le più memorabili: Forchetta pop con chef Rubio, un workshop democratico durante il quel tutti con le mani in pasta imparano a fare la mugnaia, un tipica pasta abruzzese, che è un formato lungo in grado di unire metaforicamente i partecipanti.

No, l’idea di aprire un ristorante non sfiora Valentina ed Elisa: troppo limitante. Quella di avere una linea di prodotti invece sì. Dimmi Cosa Mangi e Ti Dirò Chi Sei comprende tote bag, t-shirt, backpack, teli per il mare, tovaglie, piatti e ceramiche che ospitano giochi di parole gustosi e divertenti: tette biscottate, kiss me gricia, tiro a campari, cordiali salumi, affetta e spera… Disponibile online e al dettaglio in negozi in tutto il mondo, da San Francisco a Londra, da Barcellona a Milano, è un progetto di italian design made in Portugal, che valorizza le materie prime locali, quali il tessile e le ceramiche. Nel frattempo, l’attitudine a partire di Valentina si è attenuata, lasciando il posto all’abitudine di restare: fa la content manager per la Business School continuando a tenere “le mani in pasta”, da lontano.

The post Come trovare l’idea giusta per lanciare oggi una startup? Questo webinar prova a rispondere appeared first on Wired.

Fonte: Wired