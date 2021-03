Bonus COVID: multa di 300.000 euro all’INPS

9 March 2021 – 16:40

Il Garante ha irrogato una sanzione di 300.000 euro per violazione della privacy durante i controlli sul rispetto dei requisiti per il Bonus COVID.

