WhatsApp: crittografia end-to-end per i backup?

8 March 2021 – 13:09

In una prossima versione di WhatsApp dovrebbe essere attivata la crittografia end-to-end anche per i backup caricati su Google Drive e Apple iCloud.

