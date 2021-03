Webcam 1080p per smart working e DaD in offerta

8 March 2021 – 13:30

Con sensore 1080p e microfono integrato, la webcam di Wemiss trasforma qualsiasi computer in una postazione per smart working e didattica a distanza.

The post Webcam 1080p per smart working e DaD in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico