Vespa, la serie speciale per il 75esimo anniversario

8 March 2021 – 16:31

(Foto: Piaggio)Enrico Piaggio scelse un progettista insolito per una motocicletta innovativa e in grado di rompere col passato. La scelta ricadde su Corradino D’Ascanio, un geniale ingegnere aeronautico che aveva progettato quello che si può considerare il primo vero elicottero moderno. Si dice che Piaggio scelse D’Ascanio proprio perché in quanto non grande estimatore delle motociclette. Il brevetto risultato da questa inedita collaborazione fu depositato il 23 aprile del 1946, dando il via alla leggenda della Vespa.

Per celebrare i settantacinque anni di una delle icone di design italiano – e dell’Italia in generale – in tutto il mondo, Piaggio ha presentato Vespa 75th, una serie speciale che sarà venduta solo nel 2021. Sarà proposta con i modelli Primavera nella cilindrata 50, 125 e 150 cc e Gts nelle cilindrate 125 e 300 cc con una particolare colorazione metallizzata “Giallo 75 th” per la scocca in acciaio. Il rimando è alle sfumature molto popolari negli anni ’40 del secolo scorso, rivisitate in chiave moderna.

Si nota anche la presenza di un grande numero 75 stampato sulle fiancate e sul parafango anteriore (con cresta) in un tonalità più accentuata, mentre la tradizionale “cravatta” sul fronte è rifinita in una tinta opaca giallo pirite. L’allestimento della serie Vespa 75th non si limita alla colorazione, ma si estende anche ad altri particolari come la sella in nabuk grigio fumo con cadenino e i cerchi ruota verniciati in grigio con bordi diamantati. Sul modello Gts si possono anche sfruttare le pedane passeggero estraibili.

(Foto: Piaggio)Tra i vari elementi cromati c’è anche il portapacchi posteriore, con l’alloggiamento della borsa rotonda in nabuk che riprende le linee dell’iconico contenitore per la ruota di scorta. La borsa si può staccare e riattaccare con comodità grazie a un sistema di sgancio rapido ed è fornita di cover impermeabile. La natura speciale e limitata della serie è certificata da una targhetta sul retroscudo. Infine, si avrà un welcome kit con sciarpa Made in Italy in 100% seta con lavorazione jacquard e bordi cuciti a mano, targa vintage Vespa in acciaio, Owner’s Book dedicato e otto cartoline da collezione sulla storia della Vespa.

In tutti i modelli oltre i 50 cc c’è uno schermo tft a colori da 4,3 pollici e sistema Vespa Mia per collegare lo smartphone. Si potrà acquistare la serie Vespa 75th anche online sul sito ufficiale



