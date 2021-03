Tesla chiuderà i suoi forum per rimpiazzarli con un “social network”

8 March 2021 – 12:18

(foto: Long Wei/VCG via Getty Images)Tesla, l’azienda di auto elettriche di Elon Musk, prevede di chiudere la sezione dei forum per i suoi utenti e fan attualmente ospitata sul suo sito internet ufficiale, per far spazio a una nuova piattaforma social chiamata Tesla Engagement Platform. “Dal 15 marzo i Tesla Forum diventeranno di sola lettura”: recita così l’avviso laconico che gli utenti del forum – un punto di riferimento storico per i fan di Tesla da ogni parte del mondo – hanno visto comparire sulla sua homepage.

Il cambiamento non è stato apprezzato dagli utenti del forum, anzitutto – scrive TechCrunch – perché la nuova piattaforma non permette di creare thread di discussioni sui modelli prodotti da Tesla, bensì invita gli utenti a impegnarsi in campagne di finanziamento del marchio o, al massimo, consente agli utenti di commentare le iniziative della società. Tesla Engagement Platform, insomma, assomiglia più a un organo stampa della società che a una piattaforma social.

Secondo quanto appreso grazie a un commento sul forum pubblicato da un presunto dipendente di Tesla, la vecchia community starebbe per chiudere i battenti perché la società non vuole assumere a tempo pieno il numero di moderatori necessario per controllare i contenuti. Pertanto Tesla avrebbe optato per la chiusura del forum e il dirottamento dei suoi utenti verso un ambiente più controllato. “Per favore, non sbarazzatevi dei forum”, ha già scritto un utente sulla nuova piattaforma, “questo non è un sostituto. I forum (con l’eccezione dei troll) hanno portato a discussioni informate per aiutare gli altri proprietari con i problemi”.

Sempre secondo TechCrunch, l’assenza di moderatori a controllare i discorsi sul forum aveva portato l’ambiente a diventare un luogo poco ospitale dove, in alcuni casi, gli utenti più attivi e più esperti se la prendevano con quelli alle prime esperienze con una Tesla, in primis quando ponevano domande che per un esperto erano fin troppo scontate.

Nonostante ciò, questi forum sono stati il luogo in cui i fan di Tesla, gli investitori e i proprietari certificati delle auto della società di Elon Musk hanno potuto dialogare tra loro, porre domande e chiarire dubbi sulle automobili della casa. La nuova piattaforma, invece, come si diceva si definisce un social ma permette un’interazione unidirezionale: la società pubblica degli aggiornamenti e gli utenti possono solamente inviare i loro commenti. Un po’ poco, per un social network.

