Stampa 3D e organi artificiali: un’idea da Buffalo

8 March 2021 – 16:29

Dall’Università di Buffalo una tecnologia per la stampa in tre dimensioni potenzialmente rivoluzionaria per la creazione di organi artificiali.

The post Stampa 3D e organi artificiali: un’idea da Buffalo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico