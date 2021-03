Smartphone e tablet possono “riscrivere” il cervello dei bambini: lo studio

8 March 2021 – 16:15

Secondo una ricerca uscita dall’Università Loránd Eötvös di Budapest, in Ungheria, passare troppo tempo davanti a questi dispositivi in giovanissima età può cambiare il modo in cui opera il cervello, con la possibilità di plasmare le abilità e le propensioni dei bambini anche negli anni a venire.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech