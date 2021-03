Router gaming Netgear XR500 2,6Gbps in offerta

8 March 2021 – 18:44

Di nuovo in offerta uno dei migliori router del mercato, ottimizzato per i giochi, ma perfetto per ogni impiego: il Netgear Nighthawk XR500.

The post Router gaming Netgear XR500 2,6Gbps in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico