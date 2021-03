MWC 2021: misure anti-covid per un evento sicuro

8 March 2021 – 16:22

La GSMA ha comunicato i dettagli del piano che dovrebbe consentire lo svolgimento del MWC 2021 (28 giugno – 1 luglio) di Barcellona in sicurezza.

The post MWC 2021: misure anti-covid per un evento sicuro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico